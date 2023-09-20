وليد توفيق: هوايا وغنايا وحبي مصري.. والأردن له مكانة خاصة بقلبي

قال المطرب وليد توفيق، إنه منذ بداية مشواره الفني غنى باللون المصري، متابعا: «هوايا مصري وغنايا مصري وحبي مصري، أنا علاقتي بمصر منذ 1974، وكلنا في طرابلس وبيروت تربينا على الأغنية المصرية والفيلم المصري والمسرحية المصرية، لذلك تجدنا نغني مصري بشكل جيد للغاية، وتعلقت جدا باللون المصري وكانت أول أغنية عيون بهية لبليغ حمدي».

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»: «أنا فنان بنتقد نفسي دائما، وهذا سبب نجاحي لأن الفنان الذي لا ينتقد ذاته يظن نفسه وصل، وأنا بكل مقابلة أو حوار بقعد كمنتقد وليس كفنان، والقلق دائما بداخلي تجاه هذا الأمر».

ألبوم «أصحاب السعادة»

وتابع: «على الرغم من إني أنهيت ألبوم أصحاب السعادة، ولكن عندما جاءت لي حفلة انتخاب ملكات جمال بالغردقة، لذلك قررت أعمل أغنية للصيف وأضمها للألبوم، وكلمت الملحن محمد يحيي وعملت أغنية «أصحاب السعادة» وخلصنها وصورنها خلال شهر».

تعلقه وحبه الشديد بالأردن

وأشار إلى أن الأردن له مكانة خاصة بقلبي، فكانت أول انطلاقة لأغنية «أبوكي مين يا صبية» أمام التليفزيون الأردني، فضلا عن وجود أفراد من عائلته أردنيون، لذلك هناك علاقة خاصة بين الأردن لديه.