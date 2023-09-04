وليد توفيق: أهدي تكريمي من نقابة الموسيقيين للصحافة المصرية

كرم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، منذ قليل، الفنان وليد توفيق؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وقال وليد توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، إنه سعيد بهذا التكريم، مؤكدا أنه جرى تكريمه من أماكن كثيرة، ولكن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

تكريم وليد توفيق

وأضاف أنه يهدي تكريمه من نقابة المهن الموسيقية للصحافة سواء المصرية أو اللبنانية.

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، قال إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفني، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.