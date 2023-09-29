تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام عقب صلاة الجمعة

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، تشييع جثمانها عقب صلاة الجمعة، من مسجد الخاشقجي، وسيتم دفنها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

موعد عزاء نجاح سلام

كما سيقام العزاء يومي السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر في فندق راديسون بلو سنتر دون.

رحيل نجاح سلام

ورحلت عن عالمنا نجاح سلام أمس عن عمر 92 عاما، إذ أن الراحله من مواليد عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.كما تغنت بعدد من الأغاني الوطنية الناجحة التي مازلت عالقه في اذهان الجمهور: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».