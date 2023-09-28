«على كيفك» أول ظهور سينمائي لـ نجاح سلام مع إسماعيل ياسين.. قدما 6 أفلام

على شاشة السينما كان المشوار الفني للفنانة نجاح سلام قصيرًا جدًا، لم يتجاوز 15 فيلما، وكان للفنان إسماعيل ياسين نصيب الأسد في التعاون معها منذ انطلاقتها الأولى في عالم الفن عام 1952، وفي فترة الستينيات ابتعدت تمامًا عن السينما واكتفت بالغناء، وظلت بعيدًا حتى وفاتها اليوم عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

الظهور الأول لـ نجاح سلام في السينما مع إسماعيل ياسين

مع إسماعيل ياسين كان الظهور الأول للوجه الجديد نجاح سلام على شاشة السينما من خلال فيلم على كيفك في بداية فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وعلى أفيش الفيلم تصدر أسماء الأبطال ليلى فوزي ومحسن سرحان وتحية كاريوكا، وجاء اسم نجاح سلام مصحوبًا بعبارة لأول مرة المطربة اللبنانية ذات الصوت الساحر.

وعام 1953 قدمت مع إسماعيل ياسين فيلم ابن ذوات، وشاركته أغنية «إنتِ فين ياختي.. أنا في مكان تاني.. متنيليش بختي واظهري وباني»، وشاركهما البطولة كيتي، عبدالسلام النابلسي، استيفان روستي، سراج منير، السيد بدير، إخراج حسن الصيفي.

وفي نفس العام 1953، قدما الثنائي فيلم الدنيا لما تضحك، بطولة شكري سرحان، عبدالفتاح القصري، زينات صدقي، استيفان روستي، تأليف بديع خيري، إخراج محمد عبدالجواد.

فيلم «السعد وعد» شرارة حب نجاح سلام وزوجها محمد سلمان

وعام 1954 قدما سويًا فيلم دستة مناديل، مع كارم محمود وسميحة توفيق وحسن فايق، تأليف وإخراج عباس كامل، وفي عام 1955 شارك إسماعيل ياسين ونجاح سلام في فيلم السعد وعد، سيناريو وحوار بديع خيري، إخراج محمد عبدالجواد، وشارك في البطولة محمد سلمان والذي ارتبط معها بقصة حب خلال التصوير وبالفعل تزوجا وأنجبا ابنتيهما سمر وريم.

أخر تعاون فيلم الكمساريات الفاتنات

وعام 1957 قدمت نجاح سلام وإسماعيل ياسين فيلم الكمساريات الفاتنات، وكان آخر الأعمال التي جمعتهما سويًا، وشارك في البطولة أحمد رمزي، عبدالسلام النابلسي، قصة عباس كامل، إخراج حسن الصيفي.