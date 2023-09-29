وفاة ومرض وحادث.. أبرز أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الجمهور وجرى تداولها بشكل موسع على السوشيال ميديا، ونستعرض أبرز تلك الأحداث خلال السطور التالية.

وفاة نجاح سلام

كان أبرز الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، وفاة الفنانة نجاح سلام، عن عمر ناهز 92 عامًا، حسبما أعلنت أسرتها في بيان، وسيجري تشيع الجثمان والدفن في لبنان، كما سيقام العزاء يومي السبت والأحد.

نقل الفنان محمد فريد العناية المركزة

جرى نقل الفنان محمد فريد، إلى العناية المركزة، بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أظهرت نقص الهيموجلوبين، وذلك وفق ما ذكرت ابنته «ناهد» في تصريحات لـ«الوطن».

تعرض منير مكرم لحادث سير

تعرض الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لحادث سير، ونشر عبر حسابه على «فيس بوك»، صوره لسيارته المهشمة، وطمأن الجمهور على حالته الصحية، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الخسائر كانت في السيارة فقط.