الفنان منير مكرم يتعرض لحادث سير.. ويطمئن جمهوره عبر «الوطن»

تعرض الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لحادث سير ضخم، مساء اليوم الخميس، حيث تعرضت سيارته لأضرار بالغة، حسبما كشف عن آثار الحادث، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن جانبه، حرص الفنان منير مكرم، عبر «الوطن»، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، لافتًا إلى تهشم أحد جانبي السيارة، موجهًا الشكر لكن من حرص على الاطمئنان عليه.

وفي سياق متصل، نال الفنان منير مكرم، دعمًا من قبل زملائه بالوسط الفني، منهم الفنان محمد محمود، وشريف خير الله، إذ تمنوا له الصحة والعافية.