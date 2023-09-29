تبدأ اليوم.. «التنمية المحلية» تكشف عن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة عن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية؛ طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020 والخاص بتنظيم المواعيد.

فتح المحال التجارية والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى العاشرة مساءً

قال مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أمس الخميس، إنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يتم فتحها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى العاشرة مساءً، فيما عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات والإجازات الرسمية يتم غلقها الساعة 11 مساءً.

المطاعات والكافيهات والبازارات

وأضاف قائلًا: «أما فيما يتعلق بالمطاعات والكافيهات والبازارات بما فيها داخل المولات يتم فتحها من الساعة الخامسة صباحًا ويتم غلقها الساعة 12 منتصف الليل ويتم إضافة ساعة لها أيام الخميس والجمعة والعطلات والإجازات الرسمية».

خدمة التيك أواي مستمرة على مدار الـ24 ساعة

وتابع: «خدمة التيك أواي مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، وبالنظر للمحال والورش والأعمال الحرفية والموجودة داخل الكتل السكنية تكون من الساعة 8 صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، كما يستثنى من هذه المواعيد محلات البقالة والسوبر ماركت والمحال المرتبطة ببيع الفواكهة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة كذلك الأمر بالنسبة للصيدليات».

وشدد الوزير على أن هذه المواعيد سيتم تطبيقها بدءا من اليوم الجمعة، وسوف تستمر تلك المواعيد حتى يوم الخميس الأخير من شهر أبريل.