محاكمة جنائية للمتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المولات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، إحالة المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المولات بالقاهرة بعد أن تركها أستاذ جامعي سهوًا بأحد المولات للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من أستاذ في إحدى الجامعات، بأنه أثناء تواجده في أحد المولات ترك سهوًا ظرفًا بداخله مبلغ مالي «عملات أجنبية»، داخل دورة المياه وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهته اعترف أنه أثناء تواجده بدورة المياه عثر على الظرف وبداخله المبلغ المالي فقام بالاستيلاء عليه ووضعه داخل حقيبته والاستعانة بزميله لمساعدته في تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه باستبدال العملة من عميليه.

وتم القبض عليهما وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية»، وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.