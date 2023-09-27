ما عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات؟.. «التنمية المحلية» توضح

يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبلة، وفقا لما حددته وزارة التنمية المحلية في القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات

وتشمل عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات، إنذار كتابي للمحال المخالفة، وفي حالة تكرارها يغلق النشاط التجاري لمدة شهر، وإعادة التشغيل بتصريح من مركز إصدار التراخيص، وإذا تكررت مخالفة مواعيد غلق المحلات يجرى سحب ترخيص النشاط التجاري.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

وجاءت مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، كالتالي:

- يبدأ العمل في المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة 7 صباحًا وحتى الـ10 مساءً.

- غلق المحلات التجارية والمولات يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد، في تمام الساعة 11 مساء.

- تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية تغلق في تمام الساعة 6 مساء.