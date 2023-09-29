«البنتاجون» يتصدى لزيادة حالات الانتحار في الجيش بـ100 إجراء

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الخميس أعلنت أنها اتخذت نحو 100 إجراء يهدف لخفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة.

أكثر من 2700 مقابلة مع الموظفين

واستُخلصت التوصيات المئة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

وبحسب البنتاجون، انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية، وقال أوستن «نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي».

وتنقسم التوصيات إلى خمس فئات هي: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.

الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أنه «ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح»، مؤكدا أن «نحو 70 في المئة من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية».

وبناء على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.

لكن البنتاجون رفض تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده المعنيين بشراء سلاح ناري وذخيرة، ويعد تنظيم الأسلحة قضية شائكة في الولايات المتحدة حيث يعارض اليمين بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم حوادث العنف المسلح التي يشهدها البلد باستمرار.