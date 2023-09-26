البنتاجون يحذر من تأثير الإغلاق الحكومي على الجيش الأمريكي

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» من الإغلاق الحكومي وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي، مبينة أن ذلك سيؤثر أيضا على الجيش بشكل هائل لا يمكن توقعه، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 14 إغلاقا حكوميا منذ عام 1981، وكان آخرها الأطول على الإطلاق ودام 34 يوما من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2019.

انخفاض الناتج المحلي

وجاءت تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي بمنح إجازة غير مدفوعة لمئات الآلاف من عمال الحكومة، وتعطل خدمات عدة منها توصيل البريد وتحصيل الضرائب وينخفض الناتج المحلي بنحو 0.15% في الأسبوع وفقا لبنك «جولدمان ساكس».

إجازة غير مدفوعة

وأدى الإغلاق الحكومي الأمريكي في 2018-2019 إلى منح إجازة غير مدفوعة لنحو 800 ألف موظف حكومي، في الوقت الذي يعد ملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية عكسيا لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونجرس نحو «الإغلاق» بحسب مؤسسات حكومية بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.