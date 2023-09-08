إرسال «البنتاجون» ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا يثير حفيظة الروس

أبدت روسيا، سخطها على إرسال الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وزعمت أنّ هذه الذخائر تسبب زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وغيرها من الأمراض.

هل تسبب ذخائر اليورانيوم المنضب المرسلة لـ أوكرانيا السرطان؟

وردت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، على المزاعم الروسية بإن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سترسلها لجيش أوكرانيا، تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان، بعدم صحة ذلك، وأنه لا دليل على هذه المزاعم.

ونقلت «سي إن إن» عن «سابرينا سينج» نائبة المتحدث باسم «البنتاجون»، أنّ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تؤكد أنه لا يوجد دليل على أن ذخائر اليورانيوم المنضب تسبب السرطان، وتفيد منظمة الصحة العالمية، بأنه لم تكن هناك زيادة في حالات سرطان الدم أو أنواع السرطان الأخرى التي تم إثباتها بعد أي تعرض لليورانيوم المنضب.

لا صلة مؤكدة بين التعرض لليورانيوم المنضب وزيادة حالات السرطان

وأكدت أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد صلة مؤكدة بين التعرض لليورانيوم المنضب وزيادة حالات السرطان أو الآثار الصحية، مؤكدة أن العديد من الجيوش في جميع أنحاء العالم تستخدم اليورانيوم المنضب، مشيرة إلى أنها تشعر بأن ذخائر اليورانيوم المخضب ستكون الأكثر فعالية في مواجهة الدبابات الروسية بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب، هي قذائف مضادة للدبابات تستخدمها دبابات أبرامز التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.