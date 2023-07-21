مصطفى حسني عبر قناة «الناس»: يجب أن يلتزم الشخص بالتصالح مع أهدافه

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن الإدمان على الإباحية يدفع عقل الإنسان والشباب بشكل خاص إلى إفراز هرمونات النشوة خلال أوقات ليست بالصحيحة، مشيرا إلى أن الفرد يحتاج من فترة لأخرى لتعويض تلك الهرمونات المفرزة.

حسني: الإباحية تفنى البدن

وأضاف «حسني»، خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، أن الإدمان على الإباحية من شأنه إفناء البدن، ناصحا الشباب بضرورة الإلتزام بممارسة الرياضة المفيدة، كالمشي أو الجري بدلا من تلك العادات السيئة.

وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة أن يلتزم الشخص بالتصالح مع أهدافه حتى يخرج من سجن الإباحية، ذلك لأن نشوة الإنجاز بها لذة أفضل كثيرا من لذة الإباحية المؤقته غير الدائمة.

أهم خطوات للابتعاد عن الإباحية

وأشار مصطفى حسني، إلى أنه من أهم الخطوات للابتعاد عن الإباحية ضرورة حذف أي محتوى إباحي على الجهاز، مستطردا: «هتقولي بمسحه وبرجعه تاني، يا عم بس امسحه دلوقتي في الأيام المفترجة دي، وادعي الله سبحانه وتعالي أن يعينك على عدم الوقوع في نفس الفخ مرة أخرى».