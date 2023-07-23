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مصطفى حسني يوضح عبر قناة الناس أهم الصفات الواجب توافرها في الموظف الناجح

كتب:

مريم جاد
05:49 م | الأحد 23 يوليو 2023
الداعية الإسلامي مصطفى حسني

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن الله قادر على تحويل وخلق سمعة جديدة لك ووضع مختلف بالعمل، ومن أجل ذلك يجب عليك تقييم نفسك كموظف ومناقشة ما تحتاجه وما تقدمه.

مصطفى حسنى يوجه نصائح للتطور في العمل

وتابع «حسني»، خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن من الصفات المهمة لتطوير كفاءة الإنسان وتقدمه بعمله، الاندماج في فريق العمل، والالتزام، العمل بصمت، ومراقبة ما فقدته من صفات والعمل عليها وتطويرها.

وأضاف أنه يجب أن يكون لديك معلم لتتعلم أساسيات العمل ويكون متواضعا، ومنصتا جيدا، ولديه صدق وخبرة طويلة، ويعطيك فرصة لتحسين صفاتك وجعلك متواضعا لكي تكون مُوفقا ومُعانا من الله تعالى. 

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