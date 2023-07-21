مصطفى حسني عبر قناة الناس: عون الله يلازم الشخص طيلة حياته حتى يبعد عن الذنب

قال الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، إن الاتزان النفسي هو أحد واجبات الفرد تجاه نفسه وبواسطها يستطيع تحديد اتجاهاته ومستقلبه، مشيرًا إلى أن إدمان مشاهدة الإباحية قد يؤدي إلى خلل كبير في منظومة عمل الدماغ.

نصائح التخلص من إدمان مشاهدة الإباحية

وقدم «حسني»، خلال تقديمه لبرنامجه المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح لمتابعيه، خاصًة الشباب منهم، من أجل مساعدتهم في التخلص من تلك العادات السيئة والضارة على الفرد وبالتالي المجتمع: «يجب أن تعرف أن عون الله تعالى معك حتى تبعد عن الذنب بكل مراحل حياتك».

عادات يجب أن يقلع عنها المسلم

وأكد الداعية الإسلامي ضرورة أن يتسم الفرد المسلم بالاتزان النفسي تجاه نفسه ومستقبله، وذلك من أجل الإقلاع عن تلك العادة السيئة والضارة، وذلك عبر اتخاذ قرار فوري يستعين فيه الفرد بالله سبحانه وتعالي أن يعينه في القضاء على تلك العادات الضارة.