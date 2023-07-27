مصطفى حسني يوضح عبر قناة الناس خطوات تحقيق مفهوم التوكل على الله

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن بعض الناس لديهم مشكلتان «أنه شايل الحمل على كتافه ومتوكل على الله ومش مقصر بس الحمل تقيل أو حد شايل حمل بس مش بيأخذ بالأسباب»، مشيرا إلى أنه يجب جمع الحالتين معا لبناء التوكل على الله تعالى وهما اعتماد القلب مع الله مع الأخذ بالأسباب.

خطوات تحقيق التوكل على الله

تابع «حسني»، خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الخميس، هناك عدة خطوات لتحقيق التوكل على الله واطمئنان الشخص بأنه متوكل على الله تعالى منها: «تحمل الآلام والترقب والشخص متوكل بمعنى أن يصبر الشخص على آلام الرحلة البشرية».

واستشهد بكلمات السيدة هاجر عندما تركها زوجها إبراهيم مع رضيعها في واد غير ذي زرع وليس فيه بشر، فقالت هاجر لإبراهيم عليه السلام: لمن تتركنا هنا؟ فلا يرد عليها، فقالت المرأة المؤمنة: أالله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لن يضيعنا.

تنفيذ معادلة التوكل على الله يحققه

أضاف الداعية الإسلامي، أن الخطوة الثانية لإعادة بناء التوكل على الله؛ هي إدراك الفهم الصحيح لمعادلة التوكل عليه وهي «التوكل سعي باجتهاد واعتماد القلب على الله وتفويض النتائج»، موضحًا أن الجمع بينهما يحقق مفهوم التوكل على الله عز وجل.