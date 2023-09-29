«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وأماكن تساقط الأمطار اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي بدأت أمس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن تساقط الأمطار اليوم

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر، قد تكون رعدية أحيانا، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن ذروة الموجة الحارة كانت أمس، وتستمر اليوم، على أن تخف حدتها غدا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتسود الأجواء الخريفية الرائعة الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية.