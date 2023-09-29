رغم الإجازة.. توافد أبناء الدقهلية على الشهر العقاري لتأييد الرئيس السيسي

شهد مكتب التوثيق العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لليوم الخامس، وبالرغم من إجارة اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

إقبال المواطنين على العقاري بالمنصورة في الإجازة

وقال أحمد محمود، أحد الأهالي بالمنصورة، إنه بالرغم من أن اليوم هو إجازة ولكن صممت على النزول لعمل توكيل للرئيس السيسي لتأييد ترشحه في الانتخابات، مضيفا «بنقوله انزل يا ريس الشعب المصري بيحبك، إنجازاته تتحدث عن نفسها، ومن الممكن أن ينزل المواطن لأرض الواقع ويترك عالم التواصل الاجتماعي، العالم الافتراضي، ولا ينساق خلف المغرضين، ويرى المجهودات بنفسه لأنها ملموسة».

وتابعت عبير شوقي، موظفة بمستشفى جامعة المنصورة، أن الرئيس السيسي قضى على قوائم الانتظار، ويقوم بصرف علاج بمليارات الجنيهات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ويحاول جاهدا توفير العلاج باهظ الثمن من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، ويكفي مشروع مدينة الأدوية التي يقوم الرئيس السيسي بتأسيسه، بدلا من أن يسافر المريض خارجا، أو أن يتكلف تكلفة عالية في العلاج، الرئيس السيسي لا يهمه منصب، الرئيس يهمه المواطن فقط لذلك نحن نريده.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بتحرير التوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.