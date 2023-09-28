مواطن بالإسماعيلية: القبائل العربية ستقف صفا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

قال صالح المعازي أحد أهالي مركز القنطرة غرب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في استعادة الأمن والأمان في ربوع مصر بالكامل، بعد موجات متتالية من الانفلات الأمني والإرهاب على مدار 10 سنوات ماضية.

أبناء القبائل العربية في الإسماعيلية سيقفون صفا واحدة خلف الرئيس

وأضاف «المعازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبناء القبائل العربية في الإسماعيلية سيقفون صفا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات قومية وحالة الأمن التي استعادها.

وقال «المعازي»: الأمن والأمان أكبر نعمة يحتاج لها المواطن، وهي أول المعطيات لإنشاء مشروعات قومية وجذب استثمارات وإقامة اقتصاد قوي يحقق للمواطن حياة كريمة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية مقبلة.

وأشار إلى أنه حرر توكيلات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة أسرته فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخريطة الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية.

المعازي: الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة

وقال «المعازي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات ضخمة في العديد من القطاعات، على رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي انطلق في أكثر من 66 منشأة طبية في الإسماعيلية على مدار العامين الماضيين.

وتابع: «الأهم من الإنجازات هو استعادة مصر مكانتها الطبيعية بين الدول العربية والأفريقية لتصبح المتحدث الأقوى باسم الدول في المنطقة بل ووصل الأمر إلى أنه أعاد لقب أم الدنيا فعلا وليس قولا»، مشيرا إلى أن ما يفعله الرئيس السيسي مع دول الجوار سواء ليبيا أو السودان وفلسطين، هو دليل قوي على عودة مكانة مصر المحلية والدولية.