أمين تنظيم «حماة الوطن»: الرئيس السيسي قاد مصر للاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم حزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع خلال السنوات الماضية أن يقودنا إلى للمستوى الاقتصادي المستقر، وتحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنون.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء برئاسة صلاح ربيع أمين الحزب بالمحافظة مساء اليوم الخميس مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا، بشرم الشيخ، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور المهندس وجدي سعد أمين، أمانة شرم الشيخ. وصلاح ربيع أمين محافظة جنوب سيناء وعدد كبير من قيادات الحزب.

العطيفي: الرئيس السيسي أحدث طفر في العديد من المجالات

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب التي مرت بها البلاد والأزمات العالمية المتتالية أن يُحدث طفرة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والطرق، بالإضافة للمبادرات الناجحة مثل حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة.

العطيفي: يجب استكمال مسيرة التنمية

وشدد على أنه يجب على المصريين الحفاظ على وحدة الوطن وتكمله مسيرة التنمية والتفاف جميع أعضاء وكوادر وقيادات الحزب المنتشرة في كل ربوع الجمهورية في دعم القيادة السياسية لتكملة مسيرة التنمية.