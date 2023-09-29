أسعار العملات في البنوك اليوم الجمعة 29-9-2023.. الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه

يستمر استقرار سعر صرف العملات العالمية أمام الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الرسمية بالبنوك، اليوم الجمعة 29-9-2023.

وتستعرض «الوطن» كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، بسعر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقرار سعر صرفه بـ8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل إلى 8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو اليوم 32.64 جنيه للشراء و32.92 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو 33.02 جنيه للبيع و32.74 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر 38.11 جنيه للبيع و37.63 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.79 جنيه للشراء و37.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة إلى 8.38 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.79 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.24 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.