تتيح وزارة التضامن، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، بطريقة بسيطة، عبر رابط مخصص لذلك للراغبين في معرفة أحقية حصولهم على كارت ذوي الاحتياجات الخاصة من غدمها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، الذي خصصته وزارة التضامن.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال الضغط هنا.

وإذا كانت النتيجة الرفض، يمكن تقديم تظلم ورقيا عبر مراكز التظلمات بديوان الوزارة أو بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، أو عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

1- تمنح البطاقة خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

2- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

3- خصومات على الأندية الرياضية.

4- الإعفاء من الضرائب.

5- الحصول على سكن حكومي.

6- الدمج في المدارس.

7- الجمع بين معاشين.

8- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

9- الكشف المجاني في المستشفيات.

10- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.