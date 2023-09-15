حالات تسجل في المرحلة الثالثة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. اعرفها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استخراج المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة، المقرر الانتهاء من استخراجها بنهاية يناير للعام المقبل 2024، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية في الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

حالات تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وكشفت «التضامن الاجتماعي» عن الحالات التي تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة، وهي كالآتي «الإعاقات البسيطة – المستوى الأول»، وهي:

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- ضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بترأصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- العيوب الخلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- ضعف الإبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

- أمراض الدم ذات التأثير البسيط وفقا للآتي: «الهيموفيليا - الأنيميا المنجلية - أنيميا البحر المتوسط - الثلاسيميا».