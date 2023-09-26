توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات الرئاسة في 6 أكتوبر

بدأ العديد من المواطنين منذ صباح اليوم الثلاثاء التوافد على مقرات الشهر العقاري في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، من أجل تحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تيسيرات كبيرة من جانب الأجهزة الأمنية.

طوابير طويلة من المواطنين لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

ووقف المواطنين في طوابير طويلة أمام مقرات الشهر العقاري بمدينة 6 أكتوبر، منذ فتح الباب صباح اليوم، إذ حرصت أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف أعمارهم في التواجد أمام المقرات لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

10 معلومات عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة

وعن الخطوات المطلوبة لتحرير توكيل من جانب المواطنين لأحد المرشحين للرئاسة، وفقا للقانون والقرارات السابقة، هي كالآتي:

1 - الذهاب إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري.

2 - تحرير النموذج المعد لهذا الغرض من التوكيلات.

3 - تحقق موظف التوثيق من شخصية المواطن من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

4 - إثبات كل بيانات المؤيد سواء اسمه أو محل إقامته أو المحافظة الواقع في دائرتها، مع رقم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى اسم المرشح الذي يؤيده.

5 - يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو من خلال ببصمة إبهامه.