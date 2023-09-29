شركات السياحة تبدأ في تسويق برامج عمرة شهر أكتوبر.. 2000 جنيه تخفيض

بدأت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة فى الإعلان عن تقليل أسعار البرامج خلال شهر أكتوبر المقبل بنحو 2000 جنيه للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما، و4000 جنيه لبرامج العمرة مستوى الـ5 نجوم التي يبلغ مدتها نحو 10 أيام قياسًا بأسعار البرامج خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة بدأت في التسويق لبرامجها خلال أكتوبر، وفقًا للأسعار الجديدة.

بدء العام الدراسي

وأضاف حمزة، لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من الأسباب التي أدت لانخفاض أسعار برامج العمرة، خلال الشهر المقبل، منها التراجع الكبير في أعداد المصريين المسافرين للعمرة، خلال هذا الشهر، بسبب بدء العام الدراسي، وتقليل شركات السياحة هامش الربح رغبة في جذب أكبر عدد من المسافرين، إضافة إلى قيام شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بتقديم عروضٍ سعرية مخفضة على تذاكر الطيران خلال هذا الشهر.

تخفيضات في أسعار الفنادق السعودية خلال أكتوبر

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «الفنادق السعودية كانت من أسباب تخفيض أسعار برامج العمرة في مصر، إذ قدّمت عروضًا مميزة لشركات السياحة خلال الشهر المقبل».