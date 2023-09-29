استعلام فاتورة الغاز في دقائق من المنزل.. 4 طرق لدفعها

استعلام فاتورة الغاز من المنزل واحدة من الخدمات التي تقدمها شركة بتروتريد للغاز، لتسهيل الأمر على المواطنين لمتابعة الاستهلاك والاستعداد للفاتورة حتى لا تتراكم، ويتعرض المواطن للغرامات المختلفة.

وبحسب شركة بتروتريد للغاز فإن استعلام فاتورة الغاز يجرى في دقائق قليلة، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

استعلام فاتورة الغاز

- يمكن أن يجرى استعلام فاتورة الغاز من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، بالدخول إلى الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد من هنـــا، واختيار الاستعلام عن الفاتورة، وإدخال البيانات المطلوبة.

- تتضمن البيانات المطلوب إدخالها من قبل رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة»، والضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

- يستطيع المواطن سداد الفاتورة من خلال التحصيل الإلكتروني، فور ظهور قيمة الاستهلاك.

سداد فاتورة الغاز

ووفق شركة الغاز، فإن هناك عدة طرق لسداد قيمة فاتورة الغاز، تسهيلا على المستخدمين، هي:

- الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

- الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية، ومنها الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

- الدفع من خلال موقع ماي فوري، وجوميا.

- الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS، المنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع.

- الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أن تسجيل قراءة الغاز تكون من يوم 1 إلى 20 من كل شهر، كما يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 حتى نهاية الشهر.