13 طريقة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي.. تحصيل الرسوم اليوم

أعلنت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول، في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، إن تحصيل قيمة فواتير الغاز من المستهلكين يبدأ اليوم، ويستمر حتى 30 سبتمبر.

وتتيح «بتروتريد» العديد من الطرق للمواطنين لتسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل، بشكل بسيط وسهل وسريع، خاصة مع اتجاه الشركة والوزارة لزيادة الميكنة والتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

تمثل طرق الدفع التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في الآتي:

1 – من خلال تطبيق الموبايل «بتروميتر» .

2 – الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – يمكن الدفع لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ POS، خلال تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – الدفع عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – من تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

12– من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة المتواجده في العديد من المناطق والمولات.