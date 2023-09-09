الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر سبتمبر.. إليك الخطوات

يستعد المواطنوان مع بداية كل شهر لدفع الفواتير الخاصة بالخدمات المقدمة كالغاز والكهرباء والمياه، والاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر سبتمبر، ضمن الخدمات التي يبحث عنها المواطنون، لدفع قيمة الفاتورة في الوقت المحدد من قبل الشركة لتجنب التعرض لدفع غرامة تأخير.

ويمكن لمتلقي الخدمة، الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر سبتمبر، من خلال عدة خطوات يوضحها موقع «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر سبتمبر

- الدخول على الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد.

- اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال البيانات المطلوبة.

تتضمن البيانات المطلوبة «رقم المشترك، فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

- الضغط على عرض الفواتير.

- ظهور قيمة الفاتورة الشهرية.

وفور ظهور قيمة الفاتورة يمكن السداد من خلال التحصيل الإلكتروني عبر عدة منافذ، وفيما يلي خطوات دفع فاتورة الغاز بعد الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر سبتمبر.

خطوات دفع فاتورة الغاز

- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد باستخدام بطاقة الائتمان.

- الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

- دفع الفاتورة عبر المحافظ الإلكترونية ومنها:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

- موقع ماي فوري وجوميا.

- الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع المناطق بالجمهورية وذلك في المحلات التجارية.

يشار إلى أنه في حال عدم سداد الفواتير المستحقة في موعدها المحدد يتم فرض غرامة تأخير يليها وقف الخدمة في حالة الاستمرار في عدم دفع الفواتير المتراكمة.