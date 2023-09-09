«تعليم الإسكندرية» يحصد خمسة مراكز جمهوري في مسابقات التربية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن حصد أبناء المديرية خمسة مراكز جمهوري فى مسابقات التربية الفنية.

وبحسب بيان تعليم الإسكندرية اليوم، فإن أسماء الطلاب الفائزين جاءوا كالآتي:

أسماء الطلاب الفائزين من الإسكندرية

-الأول جمهوري مسابقة قريتي الدورة الثانية الطالبة حبيبة محمد إبراهيم، مدرسة الشهيد الرائد حسام البهى الثانوية إدارة وسط.

- المركز الأول جمهوري مكرر في مسابقة قريتي الدورة الثانية ابتدائي الطالبة رودينا سعيد علي مدرسة شوكت الرسمية لغات إدارة شرق.

- المركز الأول جمهوري مكرر مسابقات آدم حنين المرحلة الابتدائية الطالب خالد وليد أحمد مدرسة الشهيد محمود رضا البحيري المسائية إدارة المنتزة .

- المركز الثاني جمهوري في مسابقة قريتى الدورة الثانية الطالبة رودينا عمرو محمد مدرسة الشهيد العميد أحمد السيد الطحاوي الثانوية ادارة منتزه ثان.

- المركز الثالث جمهوري في مسابقة قريتي الدورة الثانية ابتدائي الطالبة سما محمد فؤاد مدرسة خالد أبو إسماعيل الرسمية لغات إدارة شرق.

أهمية مسابقات التعليم الفني

واضاف مدير المديرية أن تلك المسابقات تأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باكتشاف وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة فنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإثابة المتميزين من المعلمين والطلاب.