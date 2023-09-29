النفط يسجل 92 دولا للبرميل وسط توقعات بارتفاع الأسعار عالميا

سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 92 دولارًا للبرميل، اليوم، ومن المقرر أن تغلق الشهر والربع على ارتفاع حيث تغلب تشديد الإمدادات العالمية على حالة عدم اليقين بشأن الطلب.

تمديد خفض الإنتاج المشترك

وبحسب موقع تريندينج إيكونمي، فإنّ خام القياس الأمريكي ارتبع بنسبة نحو 10% حتى الآن في سبتمبر ونحو 30% في الربع الثالث، ارتفع النفط مع قيام السعودية وروسيا، كبرى شركات أوبك+، بتمديد خفض الإنتاج المشترك بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، ما أثار المخاوف من عجز أوسع في السوق بالربع الرابع.

تحقيق الاستقرار في سوقها المحلي

وفرضت روسيا أيضًا قيودًا على صادرات الوقود لتحقيق الاستقرار في سوقها المحلية، بينما استمرت مخزونات الخام الأمريكية في الانخفاض، ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع أوبك في 4 أكتوبر للحصول على مزيد من الدلائل حول سياسات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، ظل التجار حذرين بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتوقعات السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.