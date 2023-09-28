أسعار النفط ترتفع عند أعلى مستوى في أكثر من عام في التداولات الآسيوية

ارتفعت أسعار النفط العالمية عند أعلى مستوى لها في أكثر من عام خلال التداولات الآسيوية، بعد أن انخفضت مخزونات الخام في مركز تخزين رئيسي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي، وفقًا لـ«رويترز».

أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.03 دولارًا للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، وتم تداوله آخر مرة عند 94.61 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.05% إلى 97.56 دولارا للبرميل، وفقًا لـ«رويترز».

انخفاض مخزونات النفط الخام

وانخفضت مخزونات النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى 22 مليون برميل في الأسبوع الرابع من سبتمبر، لتقترب من الحد الأدنى التشغيلي، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ما يمثل انخفاضًا قدره 943 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

استمرار ارتفاع أسعار النفط

وتشير التوقعات، إلى استمرار أسعار النفط في البقاء عند مستوى مرتفع حتى نهاية العام، مع وجود خطر صعودي، إذا استمرت منظمة أوبك+ النفطية العالمية في إبقاء الإمدادات محدودة.