خطوات تقديم طلب تقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة.. 5 مستندات مطلوبة

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية عدة خدمات للمشتركين، بينها الخطوات والمستندات المطلوب تقديمها لطلب تقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة لأقساط شهرية، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات المستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية.

الخطوات اللازمة لتقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة

1- يقوم المشترك باستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية.

2- بهدها يتم بسداد قيمة 25% من المديونية كمقدم بحد أدنى.

3- يقر المشترك بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة في اللائحة.

4. يتم إخطار مركز الإصدار في جدولة المديونية.

ما هي المستندات المطلوبة لتقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة؟

1- يتم طلب الخدمة من المشترك.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمشترك.

3- إرفاق نموذج طلب تقسيط مديونية.

4- تسليم آخر فاتورة تم سدادها من المشترك.

5- غرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للمشترك.