أماكن وخريطة قطع المياه اليوم بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي كفر الشيخ وأسوان قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات.

إجراء أعمال الصيانة للخط الرئيسي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، على «فيس بوك» قطع المياه لمدة 4 ساعات اليوم بدءا من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء اليوم نفسه، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة للخط الرئيسي المغذي لمدينة بيلا في شارع الثورة أمام المحطة.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفرالشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اسباب ومدة قطع المياه في اسوان

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن قطع المياه اليوم عن شارع أبطال التحرير من جامع النصر حتى أطلس، ومبنى محافظة أسوان بدءًا من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباح غدٍ السبت؛ لتنفيذ الأعمال بخط مياه بلاستيك قطر 315 مللي / 12بوصة، بالجهة الشرقية لمبنى المحافظة، وكذا خط مياه بلاستيك قطر 110 مللي / 4 بوصات، بالحارة الغربية بكورنيش النيل، وهو ما سيترتب عيله قطع المياه عن المراسي والفنادق السياحية، والنوادي النيلية من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباح يوم الأحد 1 أكتوبر2023.

استكمال الأعمال بمشروع ممشى أهل مصر

وأشارت الشركة إلى عودة المياه، صباح اليوم، إلى مناطق شارع مطافئ أطلس من النادي السوداني حتى مبنى المطافئ ومنطقة أطلس وحديقة درة النيل بعد انقطاعها منتصف ليل امس لاستكمال الأعمال بمشروع ممشى أهل مصربخط مياه بلاستيك قطر 315 مللي / 12بالجهة الغربية لمبنى المحافظة.