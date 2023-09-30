معلومات عن كوثر العسال في ذكرى وفاتها.. زوجة الوزير بمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

تمر اليوم 10 سنوات على ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال، التي رحلت في مثل هذا اليوم، 30 سبتمبر عام 2013، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة وراءها عددًا لا بأس به من الأدوار والشخصيات في بعض الأعمال الفنية سواء في السينما أو على شاشة التليفزيون وخشبة المسرح.

وفي ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها حسب ما جاء في صفحات السينما المتخصصة، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 26 نوفمبر عام 1939.

- بدأت مشوارها الفني في الستينيات من القرن الماضي.

- رصيدها الفني يتجاوز 50 عمل.

قدمت ما يزيد عن 50 عملا

- من أبرز الأفلام التي شاركت بها «امرأة في دوامة، الحرام، العقل والمال، أجازة بالعافية، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، نحن لا نزرع الشوك، أنف وثلاث عيون».

ابتعدت عن التمثيل مع نهاية فترة التسعينيات

- ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها «أوراق الورد، أحزان نوح، أشجان»، وأشهر أدوارها «درية» زوجة الوزير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

- قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي ابتعدت عن التمثيل.

- تزوجت من الفنان عبدالمنعم إبراهيم لنحو 20 عاما وظلت معه حتى وفاته عام 1987.

- تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق الذي كان عاشقًا لها منذ طفولته بحكم الجيرة والقُرب.

- أصيبت بمرض السرطان وبعد وفاتها بعامين، دفن زوجها محمد وفيق بجوارها عام 2015.