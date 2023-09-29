«زراعة كفر الشيخ»: استمرار أعمال جني القطن وتجهيز 91 مجمعا لاستلام المحصول

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال جني محصول القطن الذي يتركز في 4 مراكز هي «بيلا، والحامول، والرياض، ومطوبس»، وذلك بتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بشائر الخير في جني القطن طويل التيلة

وأكد «غربية»، في بيان له، أنّ محافظة كفر الشيخ تمتلك أكبر مساحة لزراعات القطن على مستوى الجمهورية، بإجمالي 84 ألفا و200 فدان، لافتاً أن المحافظة تشهد بدء بشائر الخير في جني القطن طويل التيلة.

وأوضح «غربية»، أنّه تم تجهيز 91 مجمعا لاستقبال القطن كأكبر محافظة تتميز بزراعة القطن هذا العام، مشيراً إلى أنّ إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 10لـ12 قنطاراً للفدان الواحد.

محافظ كفر الشيخ يشهد بدء موسم جني القطن

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شهدا الثلاثاء الماضي، بدء موسم جني القطن بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا، بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من قيادات مديرية الزراعة والمزارعين والمزارعات.