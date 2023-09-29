«تعليم كفر الشيخ»: انتهاء أعمال صيانة المدارس استعدادا لبدء الدراسة غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، الذي ينطلق غدا السبت في عدد من مدارس المحافظة، فيما تنتظم الدراسة بجميع المدارس يوم الأحد المقبل، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ جميع مدارس المحافظة على استعداد تام لاستقبال طلاب كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ومراجعة أعمال التزيين والتجميل بأحواش المدارس والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.

وأشار «عبد الله» إلى انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس، للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

إتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية

كما وجّه بضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتجهيز القاعات الدراسية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ السبت 30 سبتمبر الجاري، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أنّ تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر الدراسة 35 أسبوعا.