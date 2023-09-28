«زراعة كفر الشيخ»: 360 ألف طن أرز زيادة في الإنتاجية لحصاد 2023

أعلن الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن إنتاجية المحافظة خلال موسم حصاد الأرز هذا العام تشهد زيادة بنحو 360 ألف طن أرز شعير، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام بلغت 338 ألف فدان، والعام الماضي بلغت 248 ألف فدان.

حصاد وفير هذا العام

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إنتاجية الفدان الواحد من الأرز الشعير هذا العام تراوحت ما بين 3.5 حتى 4.5 طن، وهي ما تعد إنتاجية ممتازة للغاية وتصب في المقام الأول لمصلحة المزارعين، وكذلك في توفير الآلاف من أطنان الأرز اللازمة للاستهلاك المحلي.

تنتج 42% من الأرز الشعير

وأشار أن محافظة كفر الشيخ، تعد من المحافظات الرائدة في زراعة محصول الأرز، حيث تنتج نحو 42 % من المحصول، على نطاق المنزرع لمحافظات الجمهورية، من العام الحالي 2023.