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عمر هلال: استعنت برأي السيناريست مريم نعوم في اختيار اسم فيلم «فوي فوي فوي»

كتب:

بسمة شطا
03:28 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
فوي فوي فوي

فوي فوي فوي

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، الذي يخوض من خلاله المخرج والمؤلف عمر هلال تجربته الأولى في الأعمال الروائية الطويلة.

مخرج الفيلم يكشف كواليس الاسم

وكشف المخرج والمؤلف عمر هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كواليس اختيار اسم الفيلم «فوي فوي فوي»، مشيرا إلى أنه استعان برأي الكاتبة مريم نعوم في الاسم، وسألها عن رأيها فيه، وأبدت إعجابها الشديد به، مؤكدة له أنه سيلفت انتباه الجمهور وسيظلون يتساءلون عن ما هو معنى الاسم، وعندما أخبرته بهذا الأمر، علم بأنه يفكر في الطريق الصحيح.

وتابع عمر هلال، بأنه يعمل في مجال الإعلانات، ويعتمد دائما على أن تكرار الاسم ثلاث مرات يعلق في ذاكرة الجمهور أكثر من التكرارات الثنائية بشكل كبير، ولذلك اعتمد على تكرار الكلمة ثلاث مرات.

يذكر أن فيلم «فوي فوي فوي» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وطه دسوقي وبيومي فؤاد وأمجد الحجار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.

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