840 ألف جنيه إيرادات فيلم «فوي فوي» في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم «فوي فوي» في شباك تذاكر السينما إيرادات تقدر بـ 840 ألف و189 جنيه خلال 24 ساعة، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

13.3 مليون جنيه إيرادات في 15 يوما

وجاءت إيرادات فيلم فوي فوي على مدار15 يوم عرض بنحو 13 مليون و300 ألف جنيه، وجرى اختيار الفيلم من قبل لجنة النقاد والصحفيين، لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار.

قصة فيلم «فوي فوي»

قصة فيلم «فوي فوي» مأخوذة عن قصة حقيقية نقلها الصحفي محمود شوقي في سلسلة تحقيقات صحفية، وتدور القصة من خلال شاب فقير يحلم بالهجرة للخارج يقوم بدوره محمد فراج، ويستغل وجود مباراة للمكفوفين تستعد لأداءة مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقاءه وبالفعل يسافرون للخارج لتتصاعد المواقف أمامهم.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.