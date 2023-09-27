إيرادات فيلم فوي فوي فوي تتخطى الـ12 مليون جنيه في أسبوعين

تجاوزت إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» على مدار أسبوعين عرض، 12 مليون جنيه، ونجح في تصدر المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجرى اختيار فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، والذي يعد ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي القشاش وقط وفار، من قِبل لجنة اختيار الفيلم المصري بأغلبية الأصوات؛ للمنافسة ضمن مسابقة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

قصة فيلم فوي فوي

أحداث فيلم فوي فوي، مأخوذة عن قصة حقيقية نقلها الكاتب الصحفي محمود شوقي في سلسلة تحقيقات صحفية وحصد بها عدد من الجوائز، وتدور حول شاب يحلم بالهجرة للخارج، ويستغل وجود مباراة للمكفوفين في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقائه وينجحون في السفر ولكن تحدث لهم مفاجآت غير متوقعة.