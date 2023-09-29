أزمة قوية تهدد مشاركة الأهلي في كأس السوبر بالإمارات

تلوح في الأفق بوادر أزمة قوية تنتظر الأهلي، وتهدد مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 4 فرق هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وانتظار بطل كأس مصر.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا بعد نهاية كأس العالم بثلاثة أيام

وتتمثل أزمة الأهلي، أنه سيكون على موعد مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، أي قبل انطلاق بطولة السوبر بـ24 ساعة فقط، وقبل 72 ساعة من أول مباراة له أمام سيراميكا كليوباترا، التي جرى تحديد موعدها يوم 25 ديسمبر.

ويخوض الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل؛ إذ سينتظر الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر ذاته.

وحال فوز الأهلي بالمباراة الأولى، سيواجه بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر، وحال انتصاره سيخوض نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر، وفي حال الخسارة أيضا سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته أيضا.

أزمة كبيرة للأهلي بسبب المواعيد

وباتت مواعيد بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، تمثل أزمة كبيرة للأهلي، بسبب مواعيد إقامتها؛ إذ سيكون على الأهلي السفر من السعودية إلى الإمارات، عقب ختام كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر، للاستعداد لمواجهة فريق سيراميكا يوم 25 من الشهر ذاته.