«تاج الدين»: المجلس الصحي المصري يرفع قدرات الكوادر الطبية ويضمن أمان المرضى

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر اتباع المعايير المعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفائتها، مؤكدًا أنه سيتضمن كوادر علمية في كل التخصصات لتحديد البرامج التدريبية والتعليمية لضمان استمرار التعليم الطبي وهو ما ينعكس على قدرة الكوادر الطبية وأمان المرضى.

وقال «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «قبل ذلك، كان هناك لجان مثل لجنة التخصصات الطبية ولجنة الزمالة الطبية ثم التدريب الإلزامي للأطباء ثم صدر هذا القانون وهو قانون مهم جدا تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية، لكن اللائحة التنفيذية يصدرها رئيس مجلس الوزراء».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن القانون يغطي كل الكوادر الطبية بجميع التخصصات التي تقدم الخدمة الطبية، ومن أهم ما فيه أن تراخيص مزاولة المهنة الطبية كل 5 سنوات عن طريق المجلس الصحي المصري وكوادره ويعتمد ذلك على دورات تدريبية وأبحاث علمية وحضور مؤتمرات وورش عمل لضمان أن من يمارس المهن الطبية حصل على التدريب الكافي.