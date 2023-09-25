تنظيم ورش تدريبية لدعم المشروعات الصغيرة ضمن «حياة كريمة» بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التابعة لمبادرة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال تنظيم أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية لرفع الوعي في القرى والنجوع المستهدفة.

تنظيم 4 آلاف زيارة منزلية

من جهتها أعلنت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم أكثر من 4 آلاف و250 زيارة منزلية في إطار حملة «بلدي أمانة»، التي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والرجال والأطفال، حيث تم التواصل مع أكثر من 24 ألف شخص.

ونظم المجلس القومي للمرأة بأسوان، ورشتين تدريبيتين للتعريف بآليات وأساليب برنامج التثقيف المالي، حيث تم تدريب 70 سيدة وفتاة في قرى الجعافرة وقسم ثان بمركزي دراو وأسوان.

محاور برنامج التثقيف المالي

ويغطي برنامج التثقيف المالي مواضيع مختلفة، مثل مبادئ التخطيط والتسويق، وريادة الأعمال، ونماذج الأعمال التجارية، وقواعد المحاسبة، وإجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى توضيح المحاور الأساسية والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعريف الجهات الممولة.