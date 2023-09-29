عضو بـ«الشيوخ» تثمن تأكيد «الوطنية للانتخابات» الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين

أشادت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعربت من خلاله عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره بعض المغرضين من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتأكيدها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

قرارات الهيئة تتفق مع أحكام الدستور

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، أن قررات الهيئة الوطنية للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور والقانون، فضلا عن أن الهيئة تتابع تنفيذ قراراتها على أرض الواقع بشكل حاسم وسريع، للوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

أهل الشر مسؤولون عن نشر الأكاذيب

كما نوهت بأن أهل الشر هم المسؤولون عن نشر الادعاءات والأكاذيب بخصوص مكاتب الشهر العقاري، إذ ادعى البعض أن المكاتب لا تعمل بكفاءة تامة وهذا كلام غير صحيح على أرض الواقع، خاصة أن الهيئة حريصة على عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرراتها.

أشارت الدكتورة رشا إسحق، إلى أنه لا يجب الزج بالهيئة الوطنية للانتخابات في أي مناكفات سياسية من قبل أي طرف، خاصة أن البعض يحاول زعزعة الثقة الشعبية في استقلال قرارات اللجنة، ولكن هذا الأمر لن يحدث أبدا، لأن الهيئة مستقلة ولا تخضع لأي تدخل في عملها.