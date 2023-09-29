قس عراقي فقد والديه وأختيه في حريق الحمدانية: «منزلنا أصبح خاليا»

قال القس بطرس شيتو الذي فقد والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في حريق الحمدانية: «لم يقتلنا داعش، لكن هذه الكارثة قتلتنا، في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

القس بطرس شيتو: قاعة الأفراح غير مطابقة للمواصفات

أضاف رجل الدين العراقي، متألما: «منزلنا أصبح خاليا الآن بسبب الطمع والفساد»، معلقا على مسألة عدم التزام أصحاب قاعة الزفاف بمواصفات السلامة، بالقول «لا شيء مطابق للمواصفات في العراق».

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس الخميس، اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب صالة المناسبات، ووعدت بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.

حريق الحمدانية في العراق

يشار إلى أن حريق الحمدانية الذي بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف في قاعة مكتظة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة، أو مخارج طوارئ، هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية.