ضبط آلاف قاعات الأفراح المخالفة بعد حريق الحمدانية في العراق

كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، عن عدد المشاريع المخالفة لشروط السلامة في البلاد، بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك عقب حريق قاعة أفراح قبل يومين خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، المشيدة من مادة «السندويج بنل» ومواد قابلة للاشتعال تسببت بعشرات الضحايا.

الخزرجي: قاعة أفراح الحمدانية لم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة

من جهته، قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي: «هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم العراق بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وجرى تغريم 4 آلاف مشروع منها، فيما لم يراجع أصحاب الباقين»، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف «الخزرجي»: «يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف ثم إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة»، موضحا أن الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما.

سقف قاعة أفراح الحمدانية مشيدة بمادة «السندويج بنل»

وعن قاعة «الهيثم» للمناسبات التي شهدت فاجعة الحمدانية، أوضح الخزرجي أن القاعة قطاع خاص، وشيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة.

وأكد أن فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحا على المكان وأشارت إلى مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف من مادة «السندويج بنل» سريعة الاشتعال وغير المقاومة للحريق.