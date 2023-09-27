فقد أهله يوم فرحه.. انهيار عريس حريق الحمدانية لحظة دفن ذويه (صور)

شيع عريس حريق الحمدانية بمدينة نينوى، شمال العراق، جثامين ذويه، بعد أن لقوا مصرعهم بسبب حريق هائل في إحدى قاعات الأفراح بسهل نينوى، وقد ظهر وهو منهار ويبكي، وفق ما ذكر بموقع «السومرية» العراقي.

عريس حريق الحمدانية يدفن أهله

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي نشرها موقع السومرية، عريس حريق الحمدانية وهو منهار أمام جثامين أسرته داخل التوابيت، ويجهش بالبكاء، فيما حضر الآف المواطنين العراقيين لتشييع جثامين ضحايا الحريق، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين.

واندلع حريق هائل في قاعة للمناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، شمال العراق، مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.

الصحة العراقية: نقل 35 مصاباً إلى كردستان

وأفادت وزارة الصحة العراقية بأنه تم استيعاب جميع المصابين في المستشفيات الواقعة ضمن دائرة نينوى، عدا 35 حالة، تمت إحالتها إلى المؤسسات الصحية في محافظتي أربيل ودهوك، ضمن إقليم كردستان العراق.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إنه بخلاف الحالات الـ35 التي تم نقلها لإقليم كردستان، فقد تم علاج جميع الحالات في دوائر صحة نينوى، حيث لم تكن هناك حاجة لنقل المصابين عبر طائرات إسعاف أو غيرها إلى خارج المحافظة.

وأضاف أن وزير الصحة ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية، يرافقهما وفد رفيع المستوى من الوزارة، وصلوا إلى مكان الحادث، حيث قاموا بجولات على المؤسسات الصحية التي استقبلت المصابين.