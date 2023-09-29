تخفيضات على السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس في فيصل.. قائمة الأسعار

يستمر معرض «أهلا مدارس» بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، في طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30% بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا مدارس في فيصل، وفق ما أعلنت وزارة التموين، وهي كما يلي:

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا مدارس

ومن ضمن السلع الغذائية المعروضة، السكر المعبأ 1 كيلو بسعر 20 جنيها.

- سعر الكيلو من الأرز الهندي 20 جنيها.

- سعر الكيلو من الأرز المحلي 22 جنيها.

- زيت خليط 800 مل بـ40 جنيها.

- الشاي 250 جراما 44 جنيها.

- كيلو الدقيق بـ18 جنيها.

- السمنة 700 جرام بـ49 جنيها، ووزن 1.5 كجم بـ99 جنيها.

- زيت الذرة 800 مل 70 جنيها.

- زيت عباد 800 مل 59 جنيها.

- لحم مكعبات برازيلي 500 جرام بسعر يصل إلى 85 جنيها.

- لحم مفروم برازيلي 500 جرام بـ85 جنيها.

- دجاج مجمد 1 كيلو برازيلي بـ85 جنيها.