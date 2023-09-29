معرض أهلا مدارس.. اليوم الفرصة الأخيرة لشراء مستلزمات الدراسة

معرض أهلا مدراس.. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية في القاهرة فى استمرار مد المعرض الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي يعرض به بجميع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية والأدوات المكتبية.

معرض أهلا مدارس

ومع افتتاح معرض أهلا مدارس.. التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي يقدمها العارضون على أسعار المستلزمات المدرسية المختلفة الزي المدرسي والأدوات المكتبية، والذي سيستمر حتى آخر فترة له، اليوم الجمعة، ويشارك في معرض أهلا مدارس تقريبًا 178 عارض من كبرى الشركات المنتجة والموردة، لطرح المنتجات بأسعار مخفضة 50% لبعض المنتجات.

توفير المستلزمات المدرسية

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الأسبوعين الماضيين، في توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لـ50%، والكتب الخارجية بأسعار مخفضة.

ووفرت الغرفة التجارية بالقاهرة عيادات طبية طوال فترة إقامة المعرض للكشف على المواطنين وصرف أدوية لهم بشكل مجاني.