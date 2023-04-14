كيف نجحت محطة تحيا مصر في استقبال أكبر سفن الحاويات؟.. تقرير رسمي يجيب

نجحت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، في استقبال أكبر السفن خلال فترة وجيزة من بدء أعمال التشغيل التجريبي لها، وهي تعتبر من أهم المشروعات فى مجال النقل البحري، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أكد أن ملف النقل البحري في مصر، لاقى اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، موضحا أن هذا الاهتمام انعكس في العديد من الأنشطة والتطوير، سواء إنشاء محطات جديدة في ميناء الإسكندرية كمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض أو الدخيلة، أو إنشاء الميناء الكبير أو زيادة أطوال الأرصفة في السخنة.

زيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري

أضاف السطقي لـ«الوطن»، أن الهدف من زيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري، يتم من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية وزيادة انسيابية البضائع، موضحا أن الدولة عملت على إنشاء محطات جديدة في دمياط، وحواجز أمواج وحتى الاهتمام بالمواني السياحية.

استقبال السفينة «Ever LOGIC»

تمكنت محطة تحيا مصر، من استقبال السفينة «Ever LOGIC» وتنزيل الحاويات من السفينة، بواسطة أوناش الرصيف العملاقة وهي تابعة للخط الملاحي «Evergreen» مُحملة بـ1201 حاوية، في إطار اتفاقية التعريفة مع Evergreen لبدء استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر.

استقبال 28 سفينة

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، استطاعت المحطة، استقبال سفن مختلفة بعدد 28 سفينة حتى الآن، منذ بدء التشغيل التجريبي لها في فبراير الماضي، وتتم عمليات الاستقبال والتفريغ تحت اشراف وتنفيذ أطقم المحطة المُختار وفقا لأعلى معايير الأختيار وتدريبه على أعلى مستوى.

وحرصت وزارة النقل، على التعاون المثمر مع الخط الملاحي «Evergreen»، لاستقبال السفن الخاصة به في محطة تحيا مصر، بما يسهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وزياده معدلات الإيرادات.

تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا

تعمل حاليا وزارة النقل، على الاستغلال الأمثل لرصيف المحطة والمعدات ذو الكفاءة العالية، بما يسهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة، خاصة أن المحطة تنقسم إلى 3 محطات تداول، وهي سيارات وبضائع عامة وحاويات، لديها قدرة كبيرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.